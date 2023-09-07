Google Drive разрешил блокировать доступ к файлам вашим коллегам

Эта функция особенно полезна для организаций, часто обменивающихся документами с широкой аудиторией. При блокировке документа он переходит в режим «только чтение» до тех пор, пока владелец не решит его разблокировать.

Ранее для защиты документа требовались сложные настройки общего доступа или вызовы API.

Теперь пользователи могут просто щелкнуть правой кнопкой мыши на файле, открыть в меню информацию о файле и выбрать пункт «заблокировать».

Функция уже внедрена в некоторых организациях, а с 20 сентября планируется постепенное распространение на более широкую публику.