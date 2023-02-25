Google изменила дизайн Gmail специально под складные устройства

Google изменила дизайн Gmail специально под складные устройстваНастала очередь почты
Пользователи складных устройств на Android получили доступ к двухпанельному виду для Google Meet и Gmail. Складные устройства раньше просто использовали интерфейс, созданный под обычные смартфоны, который просто был растянут.
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Теперь в Gmail владельцы складных устройств видят список сообщений слева, а над ним - строку поиска.
На другой половине находится полное сообщение, а снизу расположилась панель с ярлыками, которые были удалены в других местах. Сама пришедшая почта имеет более светлый дизайн, в то время как остальная часть страницы имеет синий фон, что соответствует дизайну Material You, к которому Google перешла совсем недавно.
Ранее Google Maps получила небольшую доработку интерфейса при просмотре фотографий. Приложение теперь использует динамический фон во время просмотра фотографий пользователей, фон использует размытую версию оригинального изображения.