Google изменила дизайн Gmail специально под складные устройства

Теперь в Gmail владельцы складных устройств видят список сообщений слева, а над ним - строку поиска.

На другой половине находится полное сообщение, а снизу расположилась панель с ярлыками, которые были удалены в других местах. Сама пришедшая почта имеет более светлый дизайн, в то время как остальная часть страницы имеет синий фон, что соответствует дизайну Material You, к которому Google перешла совсем недавно.