Google подтвердила показывающий постоянный доступ WhatsApp к микрофону «баг»

Google подтвердил существование ошибки и заявил, что обновление WhatsApp до последней версии позволит решить проблему. Технические подробности, связанные с ошибкой, в настоящее время неизвестны, но, судя по всему, проблема заключалась в неверно присвоенной информации в Android Privacy Dashboard.

Пользователям рекомендуется обновить WhatsApp до актуальной версии. Компания выразила признательность за сотрудничество с WhatsApp и извинилась за путаницу, вызванную ошибкой.

При этом ранее WhatsApp представил сразу две новые функции: отключение звука для неизвестных номеров и проверку конфиденциальности.