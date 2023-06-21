Google подтвердила показывающий постоянный доступ WhatsApp к микрофону «баг»Обновите приложение
Компания Google официально признала и исправила ошибку, которая вызывала некорректные «показатели конфиденциальности» в WhatsApp для Android. Ошибка создавала ложное впечатление, что WhatsApp постоянно использует микрофон устройства.
Google подтвердил существование ошибки и заявил, что обновление WhatsApp до последней версии позволит решить проблему. Технические подробности, связанные с ошибкой, в настоящее время неизвестны, но, судя по всему, проблема заключалась в неверно присвоенной информации в Android Privacy Dashboard.
Пользователям рекомендуется обновить WhatsApp до актуальной версии. Компания выразила признательность за сотрудничество с WhatsApp и извинилась за путаницу, вызванную ошибкой.
При этом ранее WhatsApp представил сразу две новые функции: отключение звука для неизвестных номеров и проверку конфиденциальности.