Опубликовано 26 июня 2024, 20:43
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Google решила закрыть приложение-сканер для PDF — StackВ сентябре
Google объявила о предстоящем закрытии своего приложения под названием «Stack: PDF Scanner by Google Area 120», изначально предназначенного для сканирования и систематизации документов и счетов. Приложение перестанет получать поддержку, начиная с 23 сентября 2024 года, дело в том, что функции Stack теперь интегрированы в Google Drive.
Пользователям Stack рекомендуется перенести свои документы на Google Drive с помощью инструмента «Экспорт всех документов на Drive», расположенного в настройках аккаунта. Этот инструмент перенесет все сохраненные документы в специально созданную папку «Stack» в Drive.
Хотя Drive теперь включает в себя функции сканирования с такими улучшениями, как автозахват и инструменты управления документами, в нем отсутствуют некоторые специализированные организационные функции, которые сделали Stack уникальным, такие как автоматическая категоризация документов и извлечение подробной информации, пишут СМИ.
Помянем.