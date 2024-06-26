Пользователям Stack рекомендуется перенести свои документы на Google Drive с помощью инструмента «Экспорт всех документов на Drive», расположенного в настройках аккаунта. Этот инструмент перенесет все сохраненные документы в специально созданную папку «Stack» в Drive.

Хотя Drive теперь включает в себя функции сканирования с такими улучшениями, как автозахват и инструменты управления документами, в нем отсутствуют некоторые специализированные организационные функции, которые сделали Stack уникальным, такие как автоматическая категоризация документов и извлечение подробной информации, пишут СМИ.

Помянем.