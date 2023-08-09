Google Сообщения будут по умолчанию шифровать групповые чаты

Компания сделала протокол RCS стандартным как для существующих, так и для новых пользователей приложения. Кроме того, для всех пользователей RCS было внедрено сквозное шифрование групповых чатов.

Это произошло после того, как Google попыталась оказать давление на Apple с целью заставить ее принять RCS, которая предлагает такие преимущества, как обмен мультимедийными данными в высоком разрешении, индикаторы набора текста и многое другое. Однако Apple по-прежнему не хочет принимать RCS.

Но все это не мешает Google троллить Apple в своих рекламных роликах.