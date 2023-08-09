Google Сообщения будут по умолчанию шифровать групповые чаты

16:15, 09 августа 2023
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Google Сообщения будут по умолчанию шифровать групповые чатыИ другие улучшения RCS
Google внедряет усовершенствования в протокол Rich Communication Services (RCS) для приложения «Сообщения», призванные обеспечить расширенные возможности, сравнимые с iMessage от Apple.
Компания сделала протокол RCS стандартным как для существующих, так и для новых пользователей приложения. Кроме того, для всех пользователей RCS было внедрено сквозное шифрование групповых чатов.
Это произошло после того, как Google попыталась оказать давление на Apple с целью заставить ее принять RCS, которая предлагает такие преимущества, как обмен мультимедийными данными в высоком разрешении, индикаторы набора текста и многое другое. Однако Apple по-прежнему не хочет принимать RCS.
Но все это не мешает Google троллить Apple в своих рекламных роликах.
Источник:TechCrunch
Автор:Максим МногословныйТеги:
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