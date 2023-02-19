Google выпустила для видеозвонков 360-градусные виртуальные фоны

Фон будет меняться в зависимости от положения вашего телефона или планшета. Так, если вы переместите телефон влево или вправо, фон будет меняться, показывая разные пейзажи. Google заявила о нескольких подобных фонах. На изображении ниже можно видеть красивый пляж, например.