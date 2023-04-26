И он туда же: TikTok добавит возможность создавать аватарки с помощью ИИ

Функция будет встроена прямо в приложение TikTok. Чтобы воспользоваться инструментом, пользователям нужно будет просто предоставить от трех до десяти фотографий и выбрать от двух до пяти различных стилей.

ИИ потратит некоторое время на создание фотографий, после чего пользователи смогут загрузить их, установить одну из них в качестве аватара или разместить в ленте TikTok.

TikTok пока не прокомментировал новую функцию.

Ранее в дата-центрах TikTok в США были обнаружены «огромные проблемы с безопасностью», согласно расследованию Forbes. Отчет раскрыл целый ряд уязвимостей в системе безопасности, включая посетителей без сопровождения, немаркированные флэш-накопители, подключенные к серверам, и коробки с жесткими дисками, оставленные без присмотра в коридорах.