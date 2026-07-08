ИИ-компания Маска xAI переименована в SpaceXAI

Опубликовано 08 июля 2026, 08:551 мин.
ИИ-компания Маска xAI переименована в SpaceXAIЧто это значит
ИИ-компания Илона Маска xAI, создатель чатбота Grok, официально сменила название. Теперь она SpaceXAI. В феврале SpaceX (тоже Маска) выкупила xAI.
© SpaceXAI
В марте Маск признал, что Grok работает плохо и нуждается в полной перестройке «с нуля». С тех пор SpaceXAI купила инструмент для программистов Cursor и всё ещё обещает серьёзные улучшения. При этом в прошлом году компания потратила 6,4 миллиарда долларов, вдвое больше выручки.
В документах SpaceX, кстати, говорится, что ИИ-инфраструктура в космосе сможет использовать неограниченную энергию Солнца и помочь человечеству лучше понять Вселенную. Теперь этому поспособствует SpaceXAI.