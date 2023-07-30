Илон Маск нарушил закон, установив огромную букву Х на штаб-квартиру Twitter (𝕏)Ведется расследование
Городские власти Сан-Франциско начали расследование в отношении гигантского знака «𝕏», установленного на вершине здания в центре города, где располагается штаб-квартира Twitter. Илон Маск, проводит ребрендинг социальной сети, в результате которого появился новый логотип 𝕏, заменивший легендарную синюю птицу.
Ранее полиция Сан-Франциско помешала рабочим снять птицу и логотип с боковой стороны здания, поскольку не были приняты соответствующие меры безопасности.
В настоящее время городские власти возбудили дело и расследуют ситуацию, поскольку любая подобная замена требует разрешения, чтобы сохранить исторический характер здания и обеспечить безопасное крепление.
Увлечение Илона Маска буквой «X» очевидно: он уже переименовал корпоративное название Twitter в X Corp. после приобретения платформы в прошлом году, при этом почти в каждом его продукте присутствует эта буква, чего только стоит SpaceX.