Илон Маск назвал традиционные СМИ генератором печали

Маск высоко оценил платформу X, заявив, что она предлагает более оперативную информацию, ее используют «настоящие профильные эксперты» и присутствует здоровая доля юмора.

Кроме того, недавно стало известно, что X готовится к внедрению новой функции, которая будет уведомлять пользователей о том, что их аккаунты подверглись «теневому бану». Маск уже обещал такую функцию, и на скриншотах, опубликованных дизайнером X Андреа Конвей, были показаны предупреждающие уведомления и пояснительные страницы, которые пользователи могут увидеть в случае ограничения видимости их учетных записей.