Илон Маск назвал традиционные СМИ генератором печали

Илон Маск назвал традиционные СМИ генератором печалиИ пустой тратой времени
Илон Маск выразил свое пренебрежение к традиционным СМИ, назвав их «пустой тратой времени» и «источником печали». В своем недавнем твите Маск, известный своим нестандартным стилем общения, заявил, что он больше не потребляет «пропаганду традиционных СМИ» и вместо этого использует для получения новостей социальную медиаплатформу X, которая ему и принадлежит.
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Маск высоко оценил платформу X, заявив, что она предлагает более оперативную информацию, ее используют «настоящие профильные эксперты» и присутствует здоровая доля юмора.
Кроме того, недавно стало известно, что X готовится к внедрению новой функции, которая будет уведомлять пользователей о том, что их аккаунты подверглись «теневому бану». Маск уже обещал такую функцию, и на скриншотах, опубликованных дизайнером X Андреа Конвей, были показаны предупреждающие уведомления и пояснительные страницы, которые пользователи могут увидеть в случае ограничения видимости их учетных записей.