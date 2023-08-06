Илон Маск пообещал оплатить штрафы пользователей за лайки в Twitter

Маск ясно дал понять, что нет никаких ограничений на то, кто может воспользоваться этой поддержкой.

Этот шаг был предпринят после недавних инцидентов, когда действия в социальных сетях в очередной раз привели к реальным последствиям. Например, Legacy Motor Club недавно принял меры против гонщика NASCAR Ноя Грэгсона, исключив его из своей команды, потому что ему понравился пост, высмеивающий ситуацию с Джорджем Флойдом.

Таким образом, благодаря обещанию Маска о неограниченной юридической помощи, X стремится предоставить своим пользователям возможность свободно выражать свои мысли на платформе, не опасаясь последствий со стороны своих работодателей.