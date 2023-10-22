Инсайдер показал ОС Xiaomi HyperOS с интерфейсом на русском

Инсайдер утверждает, что Xiaomi работает над HyperOS уже несколько лет и даже протестировала ее на ограниченном количестве продуктов для международных рынков. В подтверждение этого утверждения он привел видеоролик, демонстрирующий телевизор под управлением HyperOS (когда он еще назывался Mina), предназначенный для русскоязычного рынка.

Ожидается, что Xiaomi официально представит HyperOS 27 октября вместе с моделями Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, а пока вы можете взглянуть на список из 123 устройств Xiaomi, Redmi и Poco, в которых MIUI заменят на новейшую HyperOS. Да, их будет много.