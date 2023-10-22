Инсайдер показал ОС Xiaomi HyperOS с интерфейсом на русском

Инсайдер показал ОС Xiaomi HyperOS с интерфейсом на русскомРаньше она называлась Mina
Согласно информации, полученной от инсайдера под ником Digital Chat Station, Xiaomi собирается выпустить свою новейшую операционную систему Xiaomi HyperOS, которая заменит MIUI, не только в Китае, но и на глобальном рынке. Инсайдер поделился переведенным на русский язык интерфейсом HyperOS в китайской социальной сети Weibo.
Инсайдер утверждает, что Xiaomi работает над HyperOS уже несколько лет и даже протестировала ее на ограниченном количестве продуктов для международных рынков. В подтверждение этого утверждения он привел видеоролик, демонстрирующий телевизор под управлением HyperOS (когда он еще назывался Mina), предназначенный для русскоязычного рынка.
Ожидается, что Xiaomi официально представит HyperOS 27 октября вместе с моделями Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, а пока вы можете взглянуть на список из 123 устройств Xiaomi, Redmi и Poco, в которых MIUI заменят на новейшую HyperOS. Да, их будет много.