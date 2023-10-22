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15:00, 22 октября 2023
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Инсайдер показал ОС Xiaomi HyperOS с интерфейсом на русском

Раньше она называлась Mina

Согласно информации, полученной от инсайдера под ником Digital Chat Station, Xiaomi собирается выпустить свою новейшую операционную систему Xiaomi HyperOS, которая заменит MIUI, не только в Китае, но и на глобальном рынке. Инсайдер поделился переведенным на русский язык интерфейсом HyperOS в китайской социальной сети Weibo.

Инсайдер утверждает, что Xiaomi работает над HyperOS уже несколько лет и даже протестировала ее на ограниченном количестве продуктов для международных рынков. В подтверждение этого утверждения он привел видеоролик, демонстрирующий телевизор под управлением HyperOS (когда он еще назывался Mina), предназначенный для русскоязычного рынка.

Ожидается, что Xiaomi официально представит HyperOS 27 октября вместе с моделями Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, а пока вы можете взглянуть на список из 123 устройств Xiaomi, Redmi и Poco, в которых MIUI заменят на новейшую HyperOS. Да, их будет много.

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