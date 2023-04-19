Intel снял с производства чипы для майнинга биткоина

При этом компания не подтвердила, планирует ли она полностью выйти из ASIC-бизнеса, заявив, что продолжит отслеживать возможности рынка.

Когда Intel впервые объявила о своем выходе на рынок блокчейна, тогдашний глава подразделения графики Раджа Кодури отметил, что компания создала Custom Compute Group в рамках графического подразделения AXG для поддержки Bitcoin ASIC и "дополнительных развивающихся технологий".

Однако недавно Intel провела реструктуризацию группы AXG, и вскоре после этого Кодури покинул компанию, о чем мы уже писали ранее.