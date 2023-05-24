iPhone и Apple Watch заменят ключи у большего количества автомобилей

iPhone и Apple Watch заменят ключи у большего количества автомобилейMercedes-Benz и Lotus пополнят список
Mercedes-Benz присоединится к растущему списку автомобильных брендов, поддерживающих функцию Car Key от Apple, согласно последним сообщениям. Car Key позволяет пользователям использовать iPhone или Apple Watch в качестве цифрового ключа для запирания, отпирания и запуска совместимых автомобилей.
Ключи от автомобиля хранятся в приложении Wallet и могут быть переданы другим пользователям iPhone. Lotus, британская компания по производству спортивных автомобилей, также была определена в качестве потенциального кандидата на интеграцию Car Key.
С включением Mercedes-Benz эту функцию теперь поддерживают шесть автомобильных брендов, включая BMW, Kia, Hyundai, Genesis и BYD.
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