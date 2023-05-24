iPhone и Apple Watch заменят ключи у большего количества автомобилей

Ключи от автомобиля хранятся в приложении Wallet и могут быть переданы другим пользователям iPhone. Lotus, британская компания по производству спортивных автомобилей, также была определена в качестве потенциального кандидата на интеграцию Car Key.

С включением Mercedes-Benz эту функцию теперь поддерживают шесть автомобильных брендов, включая BMW, Kia, Hyundai, Genesis и BYD.

Презентован российский электромобиль «Атом». Созданная с нуля машина массового сегмента от «Камы» появится на рынке через два года.