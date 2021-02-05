Приложения
Сегодня в 14:04
"Истории" в Instagram станут похожи на TikTok
Пока нововведение находится на стадии раннего прототипа
Стало известно, что популярная социальная сеть Instagram планирует изменить функцию “Истории”. Так, прокрутка “Историй” станет вертикальной, как в ленте TikTok.
Уже сейчас социальная сеть начала тестировать нововведение. Первым обратил на это внимание разработчик Алессандро Полуцци. Впоследствии издание TechCrunch получило от представителя Instagram подтверждение, отметив, что компания действительно работает над новой функцией, но на данный момент она на стадии раннего прототипа. Напомним, что сейчас функция “Истории” в Instagram предполагает горизонтальную прокрутку.
Это не первый раз, когда Instagram копирует формат у TikTok. Так, еще два года назад в бразильском Instagram появились 15-секундные видео в “Истории”, с возможностью наложения музыки и эффектов.
Сегодня мы писали о том, что крупнейшие соцсети, в числе которых Instagram, TikTok и Twitter, объединились для «расправы» с хакерами.