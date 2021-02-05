"Истории" в Instagram станут похожи на TikTok

Это не первый раз, когда Instagram копирует формат у TikTok. Так, еще два года назад в бразильском Instagram появились 15-секундные видео в “Истории”, с возможностью наложения музыки и эффектов.

Сегодня мы писали о том, что крупнейшие соцсети, в числе которых Instagram, TikTok и Twitter, объединились для «расправы» с хакерами.