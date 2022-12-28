Как следят за пользователями Telegram и WhatsApp

По словам Степанова, используя функцию "Найти людей рядом" в Telegram, хакеры написали скрипт, позволяющий определить точное местоположение людей. А используя WhatsApp, злоумышленники также могли собрать большой объем информации о пользователе, сказал он.

Кроме того, мошенники могли рассылать спам и ботов для сбора информации о местонахождении смартфона, а также красть банковские реквизиты. Специалист посоветовал использовать геолокацию только в случае необходимости и включать двухфакторную аутентификацию.

Ранее руководитель направления аналитики интернет-угроз компании “РТК-Солар” Сергей Трухачев рассказал, как можно восстановить взломанный аккаунт в мессенджере Telegram.