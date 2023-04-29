Как в Telegram: в Google Документах появились «реакции»Обновление пришло и к Google Таблицам и Презентациям
В Google Документах появилась новая функция, позволяющая пользователям добавлять к комментариям реакции эмодзи. Чтобы понять как это работает, достаточно взглянуть на Telegram, где уже давно можно ставить реакции к сообщениям.
Эта функция будет постепенно распространяться в течение следующих нескольких недель.
В дополнение к новым реакциям эмодзи, Google Презентации теперь позволяет пользователям заменять изображения с помощью простого перетаскивания изображения, ранее для этого нужно было использовать меню.
Google Таблицы также получают обновление с фишкой YouTube Smart Canvas, позволяющей пользователям добавлять данные с YouTube, такие как название, описание и предварительный просмотр видео, непосредственно в ячейку таблицы.
Ранее надежный источник Куба Войцеховски поделился видео неназванного складного смартфона, который вполне может быть устройством Google.