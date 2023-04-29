Как в Telegram: в Google Документах появились «реакции»

Google Таблицы также получают обновление с фишкой YouTube Smart Canvas, позволяющей пользователям добавлять данные с YouTube, такие как название, описание и предварительный просмотр видео, непосредственно в ячейку таблицы.

Ранее надежный источник Куба Войцеховски поделился видео неназванного складного смартфона, который вполне может быть устройством Google.