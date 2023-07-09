Какую информацию о вас собирает приложение, ставшее самым популярным в российском App Store

Информация, доступная в Apple App Store, показывает, что Threads собирает различные типы персональных данных, включая историю покупок, физический адрес, историю просмотров и даже такую конфиденциальную информацию, как раса, сексуальная ориентация и религия.

Приложение подпадает под более широкую политику конфиденциальности Meta*, которая распространяется и на другие платформы социальных сетей. Хотя пользователи могут деактивировать свой аккаунт Threads, в дополнительной политике конфиденциальности приложения указано, что для полного удаления аккаунта Threads необходимо удалить приложение Instagram*.

Сбор данных Threads сопоставим со сбором данных Facebookи Instagram. Однако пользователи Android имеют больше возможностей для контроля, так как в Google Play Store есть возможность детальной настройки общих личных данных.

Пользователи должны с осторожностью относиться к информации, которой они делятся, и быть осведомленными о практике сбора данных приложениями, которые они используют, особенно учитывая то, что Threads стало самым популярным приложением в российском App Store в день своего официального запуска.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена