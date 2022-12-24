Календарь Google считает, что у вас мало дел и создает фальшивые события

Как отмечает 9to5Google, различные виды писем, включая уведомления о доставке, квитанции о покупке и информационные бюллетени, отображаются как события календаря на весь день.

Если вы столкнулись с этой проблемой и хотите, чтобы она прекратилась, самое простое решение на данный момент - зайти в настройки Календаря и выключить опцию "Показывать события из Gmail".

Компания Google пока не давала комментариев на эту тему.

Если вы задавались вопросом, “как возложить вину за увольнение на сотрудника?”, то скоро Google сможет ответить него. После выхода новой системы оценки работы, которая начнет действовать со следующего года.