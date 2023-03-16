Хакеры взломали Microsoft Outlook и атаковали его пользователей

По данным телеканала, хакеры использовали неизвестную ранее уязвимость в служебном программном обеспечении Outlook. Атаки проводились в период с апреля по декабрь 2022 года. Согласно отчету, который попал в руки CNN, кибератаке подверглись не более 15 организаций. Но и этого хватило, чтобы пострадали некоторые пользователи почтового клиента.

Microsoft уточнила, что атака была осуществлена хакерской группой APT28.

На прошлой неделе стало известно, что конфиденциальные данные сотен членов Конгресса США оказались взломаны. По словам представителей ФБР, “воздействие на членов Палаты представителей может быть чрезвычайным".