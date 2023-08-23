Легендарный Shazam получил новые удобные виджеты

Обновление версии 15.38 включает в себя два виджета, которые облегчают доступ к приложению Shazam с экрана блокировки. Один виджет служит прямым ярлыком для открытия Shazam, а другой, более крупный, отображает последнюю идентифицированную песню. Виджеты можно активировать, нажав и удерживая экран блокировки до появления кнопки «Настроить».

Приложение Shazam, принадлежащее Apple, также предлагает виджеты для главного экрана и ранее интегрировало функцию распознавания музыки в Пункт управления iOS.

В предстоящем обновлении iOS 17 компания Apple также предложит новые функции для «Быстрых команд» (Shortcuts). Приложение, позволяющее автоматизировать выполнение задач на устройствах Apple, теперь поддерживает действия для камеры.