Лучше поздно, чем никогда: Илон Маск вернет прежнюю верификацию аккаунтов

Маск написал: "Откладываю перезапуск Blue Verified на 29 ноября, чтобы убедиться в его надежности".

С тех пор как Маск возглавил Twitter, он замыслил перестройку верификацию Twitter Blue, и начал с того, что заставил верифицированных пользователей платить 7,99 долларов в месяц за сохранение или получение синей галочки.

До этого Twitter выдавал синие галочки знаменитостям, обозревателям, журналистам и другим публичным персонам на платформе бесплатно.

Когда функция была запущена 5 ноября, Twitter захлестнула волна пародий на официальные аккаунты, потому что галочку мог купить почти каждый желающий.

С тех пор команда Twitter была втянута в путаницу, то устанавливая, то снимая галочки, чтобы победить натиск пародистов, покупающих себе подлинность на платформе.