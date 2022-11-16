Лучше поздно, чем никогда: Илон Маск вернет прежнюю верификацию аккаунтов

Лучше поздно, чем никогда: Илон Маск вернет прежнюю верификацию аккаунтовА может и в измененном виде, все таки у Маска “7 пятниц на неделе”
Илон Маск написал в Twitter, что он возобновит использование так называемого "Blue Verified" 29 ноября. На прошлой неделе он отменил эту верификацию аккаунтов, что вызвало множество курьезный случаев и негодования.
Маск написал: "Откладываю перезапуск Blue Verified на 29 ноября, чтобы убедиться в его надежности".
С тех пор как Маск возглавил Twitter, он замыслил перестройку верификацию Twitter Blue, и начал с того, что заставил верифицированных пользователей платить 7,99 долларов в месяц за сохранение или получение синей галочки.
До этого Twitter выдавал синие галочки знаменитостям, обозревателям, журналистам и другим публичным персонам на платформе бесплатно.
Когда функция была запущена 5 ноября, Twitter захлестнула волна пародий на официальные аккаунты, потому что галочку мог купить почти каждый желающий.
С тех пор команда Twitter была втянута в путаницу, то устанавливая, то снимая галочки, чтобы победить натиск пародистов, покупающих себе подлинность на платформе.