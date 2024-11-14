Microsoft Edge обвинили в «краже» вкладок из Chrome

Если пользователи согласятся и не закроют окно, Edge импортирует вкладки из Chrome и будет синхронизировать их, если Chrome остается браузером по умолчанию. Хотя Microsoft утверждает, что данное уведомление является опциональным, многие видят в этом очередной пример агрессивной тактики компании по продвижению Edge.

Ранее Microsoft уже подвергалась критике за использование подобных методов, например, блокируя инструмент EdgeDeflector, усложняя смену браузера по умолчанию и вставляя фальшивые ответы ИИ в поисковых результатах Bing для Chrome.