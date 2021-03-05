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Microsoft откроет доступ к уникальным функциям браузера Edge до конца месяца
Наконец-то компания соизволит запустить то, что показала около года назад
Ещё в марте 2020 года Microsoft представила нечто новое для Edge — систему вертикальных вкладок. И вот, спустя год, компания готовить открыть доступ к этой и другим уникальным функциям браузера всем желающим.
Произойдёт это уже в течение текущего месяца, пишет The Verge. При этом авторы издания подметили, что новое расположение вкладок очень удачно для экраном с соотношением сторон 16:9.
Вместе с тем, Microsoft также добавит в Edge функцию startup boost. Её суть заключается в ускорении запуска браузера на 41%.
Напомним, что ранее в сети появилась информация об окончании поддержки legacy-версии Edge. Согласно данным инсайдеров, уже 9 марта Microsoft прекратит выпуск каких-либо обновлений для приложения, тем самым «убив» его для большинства пользователей. После этого единственной актуальной версией браузера останется та, что основана на движке Chromium.