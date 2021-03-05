Microsoft откроет доступ к уникальным функциям браузера Edge до конца месяца

Вместе с тем, Microsoft также добавит в Edge функцию startup boost. Её суть заключается в ускорении запуска браузера на 41%.

Напомним, что ранее в сети появилась информация об окончании поддержки legacy-версии Edge. Согласно данным инсайдеров, уже 9 марта Microsoft прекратит выпуск каких-либо обновлений для приложения, тем самым «убив» его для большинства пользователей. После этого единственной актуальной версией браузера останется та, что основана на движке Chromium.