Microsoft позволит "делиться" вкладками в браузере

Впервые эта функция была анонсирована в прошлом году, но сейчас она доступна в ограниченном бета-тесте. Рабочие пространства теперь позволяют пользователям группировать наборы вкладок браузера, относящихся к определенной теме, и делиться ими с коллегами, которые могут редактировать их в режиме реального времени.

Пользователи могут поделиться ими с другими пользователями с помощью ссылки, которая откроет рабочее пространство в Edge для соавторов. Microsoft отмечает, что при использовании рабочих пространств с другими пользователями не будет передаваться частная информация, включая пароли, загрузки, закладки, расширения или файлы cookie.