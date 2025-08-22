Microsoft расширила приложение Xbox на ПК

Как объяснил Девин Дхаливал, менеджер по продуктам Xbox, новая вкладка объединяет все игровые приложения в одном месте. СМИ пишут, что это делается аккурат под скорый релиз портативки ROG Xbox Ally, где хочется минимизировать использование обычного рабочего стола Windows. Консоль, напомним, выходит 16 октября.

На данный момент в тесте доступны приложения вроде Battle.net, Chrome и GOG Galaxy. Microsoft планирует расширять список со временем.