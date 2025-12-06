Приложения
Опубликовано 06 декабря 2025, 18:10
Минцифры объяснили отмену СМС-кодов для входа в Госуслуги

Госуслуги предлагают новые способы входа в мобильное приложение
Двухфакторная аутентификация помогает защитить аккаунты на Госуслугах от несанкционированного доступа. Но от СМС-кодов, как пишут Минцифры, пришлось начать постепенно отказываться.
Из-за роста случаев мошенничества с СМС-кодами для мобильного входа постепенно отказываются от подтверждения таким способом. Этот способ пока сохраняется только для входа с компьютера.

Но главное, что доступны другие варианты:

  • Одноразовый код в мессенджере МАХ.

  • Одноразовый код из специального приложения.

  • Биометрия.

СМС пока оставят только для десктопной версии.

Ведомство отдельно отметило плюсы получения кода через МАХ: он, мол, перед выдачей кода проверяет ответы на вопросы, которые помогают выявить мошенника. Если ответы вызывают подозрение, код не выдается, а пользователь получает предупреждение.