Минцифры объяснили отмену СМС-кодов для входа в Госуслуги

Минцифры объяснили отмену СМС-кодов для входа в ГосуслугиГосуслуги предлагают новые способы входа в мобильное приложение
Двухфакторная аутентификация помогает защитить аккаунты на Госуслугах от несанкционированного доступа. Но от СМС-кодов, как пишут Минцифры, пришлось начать постепенно отказываться.
Из-за роста случаев мошенничества с СМС-кодами для мобильного входа постепенно отказываются от подтверждения таким способом. Этот способ пока сохраняется только для входа с компьютера.
Но главное, что доступны другие варианты:
-
Одноразовый код в мессенджере МАХ.
-
Одноразовый код из специального приложения.
-
Биометрия.
СМС пока оставят только для десктопной версии.
Ведомство отдельно отметило плюсы получения кода через МАХ: он, мол, перед выдачей кода проверяет ответы на вопросы, которые помогают выявить мошенника. Если ответы вызывают подозрение, код не выдается, а пользователь получает предупреждение.