Минкомсвязь раскрыла назначение приложения «Госуслуги СТОП коронавирус»

Пресс-служба ведомства сообщила, что «Госуслуги СТОП коронавирус» было запущено в тестовом режиме. Приложение позволяет предоставить ряд электронных сервисов, «которые могут быть востребованы в условиях распространения коронавирусной инфекции». «Госуслуги СТОП коронавирус» также можно адаптировать для организации пропускного режима при введении мер самоизоляции в конкретном регионе России. Важнее всего то, что это не касается Москвы. В столице уже действуют другие технологические решения. Это значит, что полученный в приложении пропуск не будет являться основанием для передвижения по Москве.

Пресс-служба отмечает, что приложение не является обязательным для использования. С 13 апреля 2020 года с регионами, которые проявят заинтересованность в использовании «Госуслуги СТОП коронавирус», будут определены условия внедрения приложения на конкретной территории.