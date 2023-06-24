На фоне военного мятежа Ozon ограничил покупку товаров для некоторых россиян

Компания проинформировала пострадавших клиентов и продавцов о сложившейся ситуации. Они заверили, что рейтинги продавцов, не имеющих возможности отправлять товары в данный момент, не пострадают. Чтобы удовлетворить потребности клиентов, Ozon продлил срок хранения заказов, пострадавших от перебоев в обслуживании.

Кроме того, если агент пункта самовывоза не сможет открыть его для посетителей, компания незамедлительно проинформирует об этом клиентов. Никаких штрафных санкций к партнерам в таких случаях применяться не будет.

Wildberries наоборот – не прекратит доставку и работу пунктов самовывоза во время военного мятежа. И даже в Ростовской и Воронежской областях они все еще работают в обычном режиме.