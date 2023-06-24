Wildberries удалит все товары с символикой ЧВК «Вагнер» после начала военного мятежа

13:45, 24 июня 2023
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Wildberries удалит все товары с символикой ЧВК «Вагнер» после начала военного мятежаКомпания работу продолжает, даже в Ростовской области
Wildberries начал скрывать товары со знаками отличия частной военной компании «Вагнер» и планирует полностью удалить их со своей платформы, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.
Фото: Скриншот Ferra.ru
Это решение было принято в связи с уголовным делом, возбужденным 23 июня против главы «Вагнера» Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.
Интересно, что Wildberries не прекратит доставку и работу пунктов самовывоза во время военного мятежа. И даже в Ростовской и Воронежской областях они все еще работают в обычном режиме.
К счастью, для оказания оперативной помощи клиентам и партнерам Wildberries также усилила службу поддержки клиентов. Wildberries еще и продлила сроки получения заказов в пунктах самовывоза.
Источник:РИА Новости
Автор:Максим МногословныйТеги: