Названы лучшие приложения по доставке продуктов

Всего для оценки использовали 60 критериев. Основными среди них были критерии, связанные с функциональностью. Это корректность поиска товаров, фильтрация и сортировка, информативность карточек товаров и доступность различных вариантов оплаты.

В итоге, лучшими приложениями для iOS оказались:

«Утконос» (4,511 балла);

OZON (4,385 балла);

«О`кей» (4,228 балла).

Для Android:

«Утконос» (4,639 балла);

OZON (4,473 балла);

«Мой Перекресток» (4,289 балла).

Роскачество также рассказало, что обнаружило небольшие проблемы с безопасностью у 90% приложений. А конкретно, небезопасную реализацию SSL, слабый алгоритм хеширования и шифрования.