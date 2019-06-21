Названы лучшие приложения по доставке продуктов

Всего для оценки использовали 60 критериев. Основными среди них были критерии, связанные с функциональностью. Это корректность поиска товаров, фильтрация и сортировка, информативность карточек товаров и доступность различных вариантов оплаты.
В итоге, лучшими приложениями для iOS оказались:
- «Утконос» (4,511 балла);
- OZON (4,385 балла);
- «О`кей» (4,228 балла).
Для Android:
- «Утконос» (4,639 балла);
- OZON (4,473 балла);
- «Мой Перекресток» (4,289 балла).
Роскачество также рассказало, что обнаружило небольшие проблемы с безопасностью у 90% приложений. А конкретно, небезопасную реализацию SSL, слабый алгоритм хеширования и шифрования.