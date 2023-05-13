Нейросеть Google создаст любую мелодию по одному вашему описанию

Нейросеть Google создаст любую мелодию по одному вашему описаниюЭто вам не картинки генерировать
Google улучшил «MusicLM». Сервис, где пользователи могут описать свои музыкальные идеи и услышать, как они воплощаются в жизнь с помощью ИИ. Правда, пока что он не находится в открытом доступе, но вы можете записаться на тест.
Будь то успокаивающая мелодия для учебы, душевный джазовый трек для званого ужина или даже индустриальное техно с гипнотическими вибрациями, искусственный интеллект Google готов создать его.
Генерируемая музыка обрабатывается в течение нескольких секунд, предоставляя пользователям несколько вариантов на выбор. Пользователи могут прослушать музыку, увидеть визуализацию формы волны и даже скачать «свое» творение.
На конференции Google I/O 2023 компания представила еще несколько новых интересных ИИ-проектов. Они доступны для бета-теста, но необходимо сначала зарегистрироваться в AI Labs.