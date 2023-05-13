Нейросеть Google создаст любую мелодию по одному вашему описанию

Будь то успокаивающая мелодия для учебы, душевный джазовый трек для званого ужина или даже индустриальное техно с гипнотическими вибрациями, искусственный интеллект Google готов создать его.

Генерируемая музыка обрабатывается в течение нескольких секунд, предоставляя пользователям несколько вариантов на выбор. Пользователи могут прослушать музыку, увидеть визуализацию формы волны и даже скачать «свое» творение.

На конференции Google I/O 2023 компания представила еще несколько новых интересных ИИ-проектов. Они доступны для бета-теста, но необходимо сначала зарегистрироваться в AI Labs.