Никаких компромиссов: Маск пообещал ставить метки в Twitter любому лжеинформатору, даже президентам

Никаких компромиссов: Маск пообещал ставить метки в Twitter любому лжеинформатору, даже президентамДаже ему самому
Илон Маск, генеральный директор компаний Tesla и SpaceX, а также владелец Twitter, обратился с предупреждением ко всем пользователям своей платформы. Он рассказал, что будет помечать в Twitter всех, кто распространяет ложную информацию, даже если это будет он сам или президент страны.
В своем недавнем заявлении Маск заявил, что любой, кто будет пойман за ложными заявлениями, столкнется с последствиями. Это касается всех, включая рекламодателей, глав государств и даже его самого.
“Любой, кто делает заведомо ложные заявления на этой платформе, получит Community Noted (специальную метку, – прим. ред.), включая вас, меня, Такера, рекламодателей, главу государства и т.д. Без исключений.”
Этот шаг был предпринят после спорных вопросов, связанных с дезинформацией и фальшивыми новостями, особенно в Twitter, где, по словам Маска, полная свобода слова.