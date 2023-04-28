Никаких компромиссов: Маск пообещал ставить метки в Twitter любому лжеинформатору, даже президентам

Даже ему самому

Илон Маск, генеральный директор компаний Tesla и SpaceX, а также владелец Twitter, обратился с предупреждением ко всем пользователям своей платформы. Он рассказал, что будет помечать в Twitter всех, кто распространяет ложную информацию, даже если это будет он сам или президент страны.