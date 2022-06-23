Отечественный магазин приложений станет обязательным для российских смартфонов. Но его еще нет

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Отечественный магазин приложений станет обязательным для российских смартфонов. Но его еще нетСоответствующий законопроект внесен в Госдуму
Вчера правительство России внесло в Госдуму законопроект о создании отечественного магазина приложений. Помимо этого предлагается сделать его обязательным для предустановки на смартфоны, сообщает RB со ссылкой на на документ в электронной базе парламента.
Отмечается, что разработать новое приложение планируется без привлечения бюджетных средств, а софт, который будет в нем доступен, будет браться из перечня Минцифры.
Разработчики проекта утверждают, что такая мера необходима из-за санкционного давления на страну, неопределенностью с поставками оборудования и отключением от IT-инфраструктуры.
Так, целью создания российского магазина приложений называют обеспечение россиян привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия.
Ранее стало известно, что в другом российском магазине приложений NashStore уже начали появляться зарубежные сервисы.