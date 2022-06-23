Отечественный магазин приложений станет обязательным для российских смартфонов. Но его еще нет

Отмечается, что разработать новое приложение планируется без привлечения бюджетных средств, а софт, который будет в нем доступен, будет браться из перечня Минцифры.

Разработчики проекта утверждают, что такая мера необходима из-за санкционного давления на страну, неопределенностью с поставками оборудования и отключением от IT-инфраструктуры.

Так, целью создания российского магазина приложений называют обеспечение россиян привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия.

Ранее стало известно, что в другом российском магазине приложений NashStore уже начали появляться зарубежные сервисы.