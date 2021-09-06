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OZON задержал возврат денег пользователю за доставку неверного товара

Об этом сообщила сама покупательница
Автор vc.ru Лейла Камова рассказала, как компания OZON перепутала заказ и не возвратила деньги за недоставленный товар.
OZON задержал возврат денег пользователю за доставку неверного товара

В конце июля, по словам покупательницы, она заказала на OZON компьютерные очки фирмы Gunnar за 4 491 рубль. Через некоторое время этот товар должен был ей доставить курьер. По какой-то причине он привёз совсем другую посылку, и тогда Лейла написала в техническую поддержку.

OZON задержал возврат денег пользователю за доставку неверного товара

В техподдержке ей сказали, что необходимо отправить по почте посылку обратно. Однако перед этим Лейла уже возвратила мешок с товарами курьеру, поэтому она передала это оператору. Несмотря на то что сотрудник поддержки пообещал передать всю информацию о проблеме коллеге, покупательнице никто так и не написал. Тогда она решила написать сама - ей после двух попыток ответили, но затем снова замолчали. И так больше недели, пока срок возврата товара не истёк. Продолжается этот диалог с техподдержкой с обещаниями возврата денег уже месяц.

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