OZON задержал возврат денег пользователю за доставку неверного товара

В техподдержке ей сказали, что необходимо отправить по почте посылку обратно. Однако перед этим Лейла уже возвратила мешок с товарами курьеру, поэтому она передала это оператору. Несмотря на то что сотрудник поддержки пообещал передать всю информацию о проблеме коллеге, покупательнице никто так и не написал. Тогда она решила написать сама - ей после двух попыток ответили, но затем снова замолчали. И так больше недели, пока срок возврата товара не истёк. Продолжается этот диалог с техподдержкой с обещаниями возврата денег уже месяц.

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