Переключатели скоростей велоспортсменов удаленно взломали дешевым оборудованием

Исследование показывает, как аппаратное обеспечение стоимостью в несколько сотен долларов может использовать слабые места в беспроводных системах переключения передач Shimano, которые обычно используются в таких крупных велосипедных соревнованиях, как Тур де Франс и Олимпийские игры.

Исследователи продемонстрировали технику, которая позволяет злоумышленникам подделывать беспроводные сигналы, потенциально переключая передачи велосипедиста на расстоянии до 10 метров. Такое вмешательство может помешать спортсмену, неожиданно переключив передачу, что может привести к опасным авариям.

Эта уязвимость использует переход от механических к электронным и беспроводным системам передач в современных велосипедах, которые теперь включают цифровые компоненты. Компания Shimano объявила о предстоящем обновлении прошивки, направленном на устранение этих недостатков. Однако оно будет доступно только в конце августа.