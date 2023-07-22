«План надежный, как швейцарские часы»: Twitter в борьбе со спам-ботами ограничит почти всех

10:45, 22 июля 2023
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«План надежный, как швейцарские часы»: Twitter в борьбе со спам-ботами ограничит почти всехНо если вы заплатите, то они вас не коснутся
Twitter объявил о том, что в ближайшее время для непроверенных учетных записей будут введены ежедневные ограничения на количество личных сообщений (DM), которые они могут отправлять. Способ обойти это ограничение есть - купить подписку Twitter Blue. Так компания борется со спамом.
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Точный дневной лимит DM для бесплатных учетных записей пока не разглашается, но изменения вступят в силу с пятницы.
Илон Маск, владелец Twitter, не раз заявлял о необходимости решения проблемы спама на платформе. Еще в 2022 году он заявил, что «победит спам-ботов или умрет в попытке».
Twitter, кстати, также оказалась в центре очередного скандала, связанного с отказом выплатить выходные пособия бывшим сотрудникам из африканского офиса.