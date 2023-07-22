«План надежный, как швейцарские часы»: Twitter в борьбе со спам-ботами ограничит почти всех

Точный дневной лимит DM для бесплатных учетных записей пока не разглашается, но изменения вступят в силу с пятницы.

Илон Маск, владелец Twitter, не раз заявлял о необходимости решения проблемы спама на платформе. Еще в 2022 году он заявил, что «победит спам-ботов или умрет в попытке».

Twitter, кстати, также оказалась в центре очередного скандала, связанного с отказом выплатить выходные пособия бывшим сотрудникам из африканского офиса.