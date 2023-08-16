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13:25, 16 августа 2023
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Поддержка Google Ассистента на старых часах скоро прекратится: нужен Wear OS 3

И новее

Google прекращает поддержку Ассистента в смарт-часах на базе Wear OS 2. Об этом стало известно из последнего обновления приложения для Wear OS, в котором появилось сообщение о скором прекращении поддержки Ассистента в текущих часах.

Поддержка Google Ассистента на старых часах скоро прекратится: нужен Wear OS 3

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Для устройств на базе Wear OS 3 в Play Store имеется отдельное приложение Ассистента, позволяющее выполнять такие задачи, как управление временем, общение, управление умным домом и поиск информации через голосовые команды.

Конкретная дата прекращения поддержки приложения в Wear OS 2 не называлась.

Ранее стало известно, что Google готовится представить функцию написания и редактирования текстов на базе искусственного интеллекта для ноутбуков Chromebook, расширяя свои инструменты генеративного ИИ.

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