"Получайте ответы как никогда раньше": в Telegram добавят чат-бот с искусственным интеллектом

Людям даже удалось найти бота GPTBot на тестовом сервере Telegram. Однако запустить его пока что не получается. Как бы то ни было, остается ждать. Но точно сказать можно одно – если бот действительно выйдет, это сильно увеличит количество подписчиков Telegram Premium.

Ранее руководитель направления инфраструктуры и архитектуры корпоративных систем компании IMBA IT, поделился тревожными признаками взломанного аккаунта в мессенджере.