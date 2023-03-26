"Получайте ответы как никогда раньше": в Telegram добавят чат-бот с искусственным интеллектом

"Получайте ответы как никогда раньше": в Telegram добавят чат-бот с искусственным интеллектомЖдем следующего обновления
Telegram скоро внедрит нашумевший ChatGPT-4 в виде официального бота. По крайней мере этой информацией поделился канал “Инсайдер Telegram”. Слив также подтвердил @adurovleaks, предоставив скриншот анонса.
Фото: adurovleaks
По информации инсайдеров, ботом смогут пользоваться подписчики Telegram Premium. А доступен он станет уже со следующим обновлением.
Людям даже удалось найти бота GPTBot на тестовом сервере Telegram. Однако запустить его пока что не получается. Как бы то ни было, остается ждать. Но точно сказать можно одно – если бот действительно выйдет, это сильно увеличит количество подписчиков Telegram Premium.
Ранее руководитель направления инфраструктуры и архитектуры корпоративных систем компании IMBA IT, поделился тревожными признаками взломанного аккаунта в мессенджере.