Пользователи WhatsApp могут оплачивать товары прямо из приложения: но все еще не в России

Для запуска платформы WhatsApp сотрудничает с ведущей компанией по онлайн-платежам Stripe. Весь процесс оформления заказа происходит внутри WhatsApp. Подтверждение платежа происходит почти мгновенно.

Клиенты могут оплачивать покупки с помощью основных кредитных и дебетовых карт, таких как Visa и MasterCard.

Первоначально WhatsApp Pay будет доступен избранному числу продавцов в Сингапуре.

Ранее разработчики WhatsApp «выкатили» обновление для iOS-версии мессенджера. Функционал, ранее доступный бета-тестерам, теперь смогут использовать все пользователи.