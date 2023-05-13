Пользователи WhatsApp могут оплачивать товары прямо из приложения: но все еще не в России

Пользователи WhatsApp могут оплачивать товары прямо из приложения: но все еще не в РоссииСписок дополнил Сингапур
WhatsApp расширяет свою платежную платформу WhatsApp Pay на предприятия в Сингапуре. Цель - упростить процесс покупки для клиентов и предоставить предприятиям удобный способ продажи своей продукции, не перенаправляя пользователей на внешние платформы или в физические магазины.
Для запуска платформы WhatsApp сотрудничает с ведущей компанией по онлайн-платежам Stripe. Весь процесс оформления заказа происходит внутри WhatsApp. Подтверждение платежа происходит почти мгновенно.
Клиенты могут оплачивать покупки с помощью основных кредитных и дебетовых карт, таких как Visa и MasterCard.
Первоначально WhatsApp Pay будет доступен избранному числу продавцов в Сингапуре.
Ранее разработчики WhatsApp «выкатили» обновление для iOS-версии мессенджера. Функционал, ранее доступный бета-тестерам, теперь смогут использовать все пользователи.