Популярный менеджер паролей внедрил аналог беспарольного входа GoogleЧто упростит интеграцию таких сервисов для программистов
Bitwarden, популярная программа управления паролями с открытым исходным кодом, представила Bitwarden Passwordless.dev - набор инструментов, предназначенный для упрощения интеграции ключей на основе FIDO2 WebAuthn в веб-сайты и приложения.
Этот набор инструментов для разработчиков предлагает простой в использовании API, позволяющий программистам быстро внедрять аутентификацию на основе определенных «ключей» в существующий код.
Поскольку беспарольная аутентификация набирает обороты благодаря повышению безопасности и удобства входа в систему, Bitwarden стремится расширить возможности разработчиков, предоставляя им необходимые инструменты и гибкость для внедрения этой технологии без особых усилий.
Кстати о Google: согласно последним данным, IT-гигант стал лидером в не самой завидной номинации — «самый большой должник среди онлайн-площадок в России».