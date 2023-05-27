Популярный менеджер паролей внедрил аналог беспарольного входа Google

Этот набор инструментов для разработчиков предлагает простой в использовании API, позволяющий программистам быстро внедрять аутентификацию на основе определенных «ключей» в существующий код.

Поскольку беспарольная аутентификация набирает обороты благодаря повышению безопасности и удобства входа в систему, Bitwarden стремится расширить возможности разработчиков, предоставляя им необходимые инструменты и гибкость для внедрения этой технологии без особых усилий.

Кстати о Google: согласно последним данным, IT-гигант стал лидером в не самой завидной номинации — «самый большой должник среди онлайн-площадок в России».