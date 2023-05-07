Попытки Microsoft пока тщетны: браузер Safari обошел Edge по количеству пользователей

Хотя Google Chrome по-прежнему лидирует как самый популярный браузер, возрождение Safari весьма примечательно. Интересно, что Firefox, который был близок к тому, чтобы обогнать Safari в феврале 2022 года, продолжает терять свою пользовательскую базу как в пользу Microsoft Edge, так и Safari.

Даже Chrome, доминирующий браузер, испытал небольшое снижение числа пользователей, упав с 66,64% в апреле прошлого года до 66,13% в настоящее время.

В обновленном рейтинге на апрель 2023 года Google Chrome занимает 66,13%, Safari - 11,87%, Microsoft Edge - 11%, Firefox - 5,65%, Opera - 3,09% и Internet Explorer - 0,55%.