Пора бы придумать что-то свое, а не брать идеи конкурентов: WhatsApp работает над анимированными эмодзи

Пора бы придумать что-то свое, а не брать идеи конкурентов: WhatsApp работает над анимированными эмодзиПока для веб– и ПК-версии
WhatsApp тестирует анимированные эмодзи для своего настольного приложения, которые выглядят так же, как и в конкурирующем приложении Telegram. Эмодзи будут автоматически появляться в разговорах, когда будет доступна анимированная версия, при этом пользователи не смогут переключиться на неанимированную версию.
Новые эмодзи разрабатываются для веб-версии и ПК-версии приложения, а в ближайшем будущем планируется распространить их на Android и iOS.
Интересно, что Telegram пришлось удалить пакет анимированных эмодзи в iOS, которые напоминали дизайн эмодзи от Apple, чтобы получить одобрение обновления в App Store.
Ранее заместитель главы думского комитета по информполитике Антон Горелкин сообщил, что в Госдуму внесли законопроект об ответственности за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры. Таковыми считаются и WhatsApp с Telegram.