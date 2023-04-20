Пора бы придумать что-то свое, а не брать идеи конкурентов: WhatsApp работает над анимированными эмодзи

Новые эмодзи разрабатываются для веб-версии и ПК-версии приложения, а в ближайшем будущем планируется распространить их на Android и iOS.

Интересно, что Telegram пришлось удалить пакет анимированных эмодзи в iOS, которые напоминали дизайн эмодзи от Apple, чтобы получить одобрение обновления в App Store.

Ранее заместитель главы думского комитета по информполитике Антон Горелкин сообщил, что в Госдуму внесли законопроект об ответственности за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры. Таковыми считаются и WhatsApp с Telegram.