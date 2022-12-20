Пост Месси после ЧМ стал самым залайканным в Instagram*

Уже обошёл фото яйца

Финал Чемпионата мира по футболу 2022 оказался настолько ярким, что в Поиске Google в этот день был зарегистрирован самый высокий трафик в истории. На этом рекорды не закончились: пост Лионеля Месси о ЧМ набрал больше всего лайков в истории соцсети Instagram (*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).