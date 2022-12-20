Приложения
14:59, 20 декабря 2022
1 мин.

Пост Месси после ЧМ стал самым залайканным в Instagram*

Уже обошёл фото яйца

Финал Чемпионата мира по футболу 2022 оказался настолько ярким, что в Поиске Google в этот день был зарегистрирован самый высокий трафик в истории. На этом рекорды не закончились: пост Лионеля Месси о ЧМ набрал больше всего лайков в истории соцсети Instagram (*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Пост Месси после ЧМ стал самым залайканным в Instagram*

Фото: Flickr

На момент публикации новости пост Месси с трофеем набрал уже более 58,6 млн лайков. Предыдущий рекорд принадлежал фотографии яйца, собравшей около 55,9 млн лайков.

Пост Месси после ЧМ стал самым залайканным в Instagram*

Lionel Messi

Напомним, в финале чемпионата сыграли команды Аргентины и Франции. Первые выиграли в серии пенальти.

Новости партнеров
Новости партнеров