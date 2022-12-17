Потому что "Китай": ЦРУ назвало TikTok угрозой национальной безопасности

В этом интервью, помимо беспокойства об оборонном партнерстве России и Ирана, Бернс назвал TikTok угрозой национальной безопасности США, а также заявил, что приложение является "причиной для подлинного беспокойства для правительства".

Глава ЦРУ всецело поддержал опасения американских чиновников по поводу опасности TikTok, поскольку оно принадлежит китайской компании. Основываясь на этом, он сделал вывод, что правительство Китая имеет право настаивать на доступе к информации американских пользователей. При этом Пекин может не только получить доступ к данным, но и контролировать содержание социальной сети. “Я бы был очень осторожен”, - добавил Бернс.