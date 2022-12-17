США обеспокоены оборонным партнерством России и Ирана

По его словам, исторически между Россией и Ираном “существует большое недоверие, но сейчас они нуждаются друг в друге”.

Глава ЦРУ добавил, что в настоящее время наблюдается зарождение первой фазы партнерства между Москвой и Тегераном в оборонной сфере. Он объяснил, что такие отношения уже оказывают влияние на ход конфликта на Украине и, если они продолжатся, могут также “опасно повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке”.

Ранее группа законодателей внесла в Сенат и Палату представителей Конгресса США законопроект о блокировании любых транзакций с соцсетями, контроль которых осуществляется из “враждебных государств”. В этом списке, в том числе, присутствует Россия и Иран.