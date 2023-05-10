Правда ли, что WhatsApp подслушивает вас, как предупреждал Илон Маск

Хотя первоначально о проблеме было сообщено месяц назад, она привлекла к себе повышенное внимание, когда инженер Twitter Фоад Дабири поделился скриншотом с панели конфиденциальности Android, на котором видно, что микрофон активен в фоновом режиме, несмотря на то, что приложение не используется. Илон Маск ретвитнул сообщение, выразив недоверие к WhatsApp.

WhatsApp ответил, приписав проблему ошибке в Android, а не несанкционированному доступу к микрофону через их приложение. Они заявили, что считают, что ошибка искажает информацию на панели конфиденциальности, и попросили Google о помощи в расследовании и решении проблемы.

Google подтвердила свое сотрудничество с WhatsApp в расследовании этого вопроса.