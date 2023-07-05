Президент Франции подтвердил возможное отключение соцсетей на время беспорядков

Макрон обсудил возможность запрета определенных платформ социальных сетей, заявив, что необходимо определить, какие платформы используются протестующей молодежью. Он подчеркнул, что любое регулирование или закрытие социальных сетей должно быть тщательно продуманным решением, а не приниматься импульсивно.

Интересно, что ранее Фабьен Руссель, лидер Французской коммунистической партии, также призвал к блокировке социальных сетей на время беспорядков в стране.

Беспорядки во Франции происходят после трагической смерти 17-летнего подростка, который был застрелен полицейским во время проверки на дороге.