Приложение Blackmagic для iPhone получило поддержку кнопки Camera Control

Опубликовано 26 октября 2024, 17:581 мин.
Приложение Blackmagic для iPhone получило поддержку кнопки Camera ControlНа iPhone 16
Приложение Blackmagic Camera получило значительное обновление до версии 2.1. Одним из самых заметных изменений стало добавление поддержки кнопки Camera Control для моделей iPhone 16, что позволяет управлять зумом, экспозицией, фокусом, ISO и многим другим, просто проводя пальцем.
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Помимо поддержки Camera Control, пользователи теперь могут запускать приложение напрямую из Центра управления или экрана блокировки, как обычную камеру. Обновление также вводит совместимость с аксессуарами DockKit, такими как стабилизатор Insta360 Flow Pro.
Кроме того, Blackmagic Camera 2.1 улучшает возможности записи видео с помощью более высоких битрейтов для кодеков H.264 и H.265, что позволяет получать более качественное видео без необходимости полагаться только на кодек ProRes.
И ещё ворох более мелких исправлений и нововведений.
Blackmagic Camera доступно бесплатно в App Store и совместимо с iPhone XR и более новыми моделями, работающими на iOS 17 или выше.