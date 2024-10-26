Приложение Blackmagic для iPhone получило поддержку кнопки Camera Control

Помимо поддержки Camera Control, пользователи теперь могут запускать приложение напрямую из Центра управления или экрана блокировки, как обычную камеру. Обновление также вводит совместимость с аксессуарами DockKit, такими как стабилизатор Insta360 Flow Pro.

Кроме того, Blackmagic Camera 2.1 улучшает возможности записи видео с помощью более высоких битрейтов для кодеков H.264 и H.265, что позволяет получать более качественное видео без необходимости полагаться только на кодек ProRes.

И ещё ворох более мелких исправлений и нововведений.

Blackmagic Camera доступно бесплатно в App Store и совместимо с iPhone XR и более новыми моделями, работающими на iOS 17 или выше.