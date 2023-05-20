Приложение по доставке еды поймали на повышенных ценах для пользователей iPhone

Приложение по доставке еды поймали на повышенных ценах для пользователей iPhoneПроблема не только в этом
DoorDash, популярная на Западе служба доставки еды, столкнулась с коллективным иском, в котором утверждается, что компания берет с пользователей iPhone больше, чем с пользователей Android.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
В иске утверждается, что DoorDash использует неопределенные сборы, такие как «плата за доставку», чтобы скрыть более высокие цены, которые платят пользователи iPhone.
В иске подчеркивается, что также «плата за расширенный диапазон расстояния доставки» не указана на сайте DoorDash. Интересно, что этот сбор не имеет четких критериев, сборы отличаются даже при одном и том же расстоянии. Более того, в иске утверждается, что пользователи платной подписки DashPass, которые платят ежемесячную абонентскую плату за бесплатную доставку, по-прежнему облагаются платой за расширенное расстояние.
DoorDash ответила, что претензии в иске необоснованны и не имеют под собой оснований, подчеркнув, что плата за услуги прозрачно раскрывается клиентам на протяжении всего процесса заказа. Однако компания не предоставила объяснений по поводу предполагаемых расхождений в ценах между пользователями iPhone и Android.