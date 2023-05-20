Приложения
15:57, 20 мая 2023
1 мин.

Приложение по доставке еды поймали на повышенных ценах для пользователей iPhone

Проблема не только в этом

DoorDash, популярная на Западе служба доставки еды, столкнулась с коллективным иском, в котором утверждается, что компания берет с пользователей iPhone больше, чем с пользователей Android.

Приложение по доставке еды поймали на повышенных ценах для пользователей iPhone

Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1

В иске утверждается, что DoorDash использует неопределенные сборы, такие как «плата за доставку», чтобы скрыть более высокие цены, которые платят пользователи iPhone.

Приложение по доставке еды поймали на повышенных ценах для пользователей iPhone

9to5Mac

В иске подчеркивается, что также «плата за расширенный диапазон расстояния доставки» не указана на сайте DoorDash. Интересно, что этот сбор не имеет четких критериев, сборы отличаются даже при одном и том же расстоянии. Более того, в иске утверждается, что пользователи платной подписки DashPass, которые платят ежемесячную абонентскую плату за бесплатную доставку, по-прежнему облагаются платой за расширенное расстояние.

DoorDash ответила, что претензии в иске необоснованны и не имеют под собой оснований, подчеркнув, что плата за услуги прозрачно раскрывается клиентам на протяжении всего процесса заказа. Однако компания не предоставила объяснений по поводу предполагаемых расхождений в ценах между пользователями iPhone и Android.

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